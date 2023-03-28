Карякин о критериях МОК: «Дискриминация наших спортсменов. Но Бах будет ориентироваться на общемировую ситуацию, а она может измениться»

Теги МОК Олимпийская сборная России Сергей Карякин Томас Бах Париж-2024 Шахматы

Сергей Карякин назвал дискриминацией критерии МОК для допуска для российских спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих условий. Однако это не касается представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.

«Очевидно, что такое решение МОК является дискриминацией по отношению к нашим спортсменам. Потому что у нас еще с советских времен было принято, что спортсмен имеет отношение к определенным военным структурам – ЦСКА и другим. Но в этом же нет какой-то военизированности, это просто то место, где наших ребят и девушек поддерживают.

И это несет только положительные моменты как для спортсмена, так и для клуба. Поэтому у меня складывается такое ощущение, что МОК уже пытается ввести санкции там, где только можно и где нельзя.

Но мое глобальное мнение такое: Бах (глава МОК – Sports.ru) будет ориентироваться на общемировую ситуацию. А она еще может несколько раз измениться за время, оставшееся до Олимпийских игр в Париже. Поэтому я не думаю, что это финальное решение МОК», – сказал российский гроссмейстер.

МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО

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3 комментария

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Геннадий Туник
Ответ Iuasamotu
Самый быстрый способ закончить, это вернуться на позиции 2013 года
Как бы не пришлось возвращаться на позиции 1991 года...
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Iuasamotu
Ответ Dinamik1
Критерий один нашим войскам все по быстрому закончить.
Самый быстрый способ закончить, это вернуться на позиции 2013 года
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Критерий один нашим войскам все по быстрому закончить.
0
-1
-1
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