Томас Бах: «Спортивные организации должны определять, кому выступать на соревнованиях. Решения должны приниматься на спортивных, а не политических основаниях»
Томас Бах уточнил позицию МОК по допуску россиян к международным соревнованиям.
«Решение по допуску будут принимать спортивные федерации, они могут решить, что атлеты должны выступать, найти необходимые механизмы», – заявил глава Международного олимпийского комитета.
Он добавил, что МОК создаст специальный орган под эгидой федераций летних и зимних видов спорта для принятия решений по допуску россиян и белорусов на соревнования. Критерии будут едины для всех видов спорта.
Также глава МОК заявил, что решение о допуске атлетов к соревнованиям должно приниматься по спортивному принципу
«Спортивные организации должны определять, кому из спортсменов выступать на международных соревнованиях. Такие решения должны приниматься на спортивных, а не политических основаниях», – цитирует Баха ТАСС.
Причём здесь спортивные критерии, если как само отстранение, так и критерии допуска - чисто политическая тема, которая не имеет ни малейшего отношения к спорту?
Не знаю, мне этот бред непонятен, как вообще такое может быть на практике.
Я думаю, что надо ждать конкретных решений конкретных федераций - и тогда уже смотреть и думать, на что можно согласиться, а на что - нереально.