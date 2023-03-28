Томас Бах: «Спортивные организации должны определять, кому выступать на соревнованиях. Решения должны приниматься на спортивных, а не политических основаниях»

уточнил позицию по допуску россиян к международным соревнованиям.

«Решение по допуску будут принимать спортивные федерации, они могут решить, что атлеты должны выступать, найти необходимые механизмы», – заявил глава Международного олимпийского комитета.

Он добавил, что МОК создаст специальный орган под эгидой федераций летних и зимних видов спорта для принятия решений по допуску россиян и белорусов на соревнования. Критерии будут едины для всех видов спорта.

Также глава МОК заявил, что решение о допуске атлетов к соревнованиям должно приниматься по спортивному принципу

«Спортивные организации должны определять, кому из спортсменов выступать на международных соревнованиях. Такие решения должны приниматься на спортивных, а не политических основаниях», – цитирует Баха ТАСС.