Томас Бах: «Спортивные организации должны определять, кому выступать на соревнованиях. Решения должны приниматься на спортивных, а не политических основаниях»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах ТАСС Легкая атлетика

Томас Бах уточнил позицию МОК по допуску россиян к международным соревнованиям. 

«Решение по допуску будут принимать спортивные федерации, они могут решить, что атлеты должны выступать, найти необходимые механизмы», – заявил глава Международного олимпийского комитета. 

Он добавил, что МОК создаст специальный орган под эгидой федераций летних и зимних видов спорта для принятия решений по допуску россиян и белорусов на соревнования. Критерии будут едины для всех видов спорта.

Также глава МОК заявил, что решение о допуске атлетов к соревнованиям должно приниматься по спортивному принципу

«Спортивные организации должны определять, кому из спортсменов выступать на международных соревнованиях. Такие решения должны приниматься на спортивных, а не политических основаниях», – цитирует Баха ТАСС.

Опрос

Нейтральный статус, отсутствие командных видов и другие условия МОК. Нужно ли на них соглашаться?
5274 голосa
Да
48%
Дмитрий Губерниев
Нет, бойкотируем
52%
Роман Терюшков

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
Вот же прохиндей, одна фраза противоречит другой и так постоянно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forever Alone
Ответ Vgg Ghb
Спортсмены всю жизнь отдают на то, чтобы потом мы зачем-то пробойкотировали возможное выступление на олимпиаде. Ради чего, тогда, им, собственно, стараться? Кататься в ледовых шоу по типу лп, или что?
пусть на фронт идут тогда
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vgg Ghb
Спортсмены всю жизнь отдают на то, чтобы потом мы зачем-то пробойкотировали возможное выступление на олимпиаде. Ради чего, тогда, им, собственно, стараться? Кататься в ледовых шоу по типу лп, или что?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Defender64
Спасибо, поржал.
Причём здесь спортивные критерии, если как само отстранение, так и критерии допуска - чисто политическая тема, которая не имеет ни малейшего отношения к спорту?
Не знаю, мне этот бред непонятен, как вообще такое может быть на практике.
Я думаю, что надо ждать конкретных решений конкретных федераций - и тогда уже смотреть и думать, на что можно согласиться, а на что - нереально.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
smoky eyes
Принципы такие принципы… Очень смешно, если б не так грустно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
timur055
Он сам противоречит себе. Как можно говорить о спортивных причинах допуска или недопуска, если спортивных причин для недопуска не существует, если спортсмен выступает за ЦСКА или Динамо, и даже если он поддерживал СВО это сугубо политическая причина. МОК может не допускать их но подменять понятия нельзя
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Афанасия
"Также глава МОК заявил, что решение о допуске атлетов к соревнованиям должно приниматься по спортивному принципу" Какие спортивные принципы, если людей будут отбирать по их политическим взглядам (которые вообще никого касаться не должны, кроме конкретного человека). А как же свобода совести?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Россихин
визу не дадут и наплевать им на решение мок
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igor nn
Если бы я был спортсменом ,то просто сказал бы, что не поддерживаю СВО и поехал на соревнования..Всё просто.Бах красава.Там Гашек уже злобой исходит.Ничего плохого Бах не сказал.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екатерина я
Что он несёт!? Вся его речь построена на основании спортивных принципов?!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Другая_
Решения, основанные на спортивных основаниях- это все спортсмены, которые прошли соответствующую квалификацию и допинг-контроль. Больше на спортивных основаниях ничего нет.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нурсултан Хамзаев
и когда же увидим список нон грата))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
блОК
На спортивных, конечно. Как же иначе
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вероника Терюшкова
Слишком много инфы, голова кругом идет
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Бах напоминает Владимира Владимировича. Хорошие новости я сам расскажу, а вот неудобные, непопулярные - пусть спортивные федерации/региональные власти сами там что-нибудь придумают, найдут необходимые механизмы
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий