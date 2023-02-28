Анатолий Карпов: «Не понимаю, зачем мы вышли из Европейского шахматного союза. Никто не запрещал нам быть и в Европе, и в Азии»

Теги Анатолий Карпов Европейский шахматный Союз Спорт-Экспресс ФШР Шахматы

Анатолий Карпов заявил, что был против выхода ФШР из Европейского шахматного союза. 

«Не понимаю, зачем мы вышли из Европейского союза. Никто не запрещал нам быть и в Европе, и в Азии.

Вместе с нами на это могут претендовать только федерации Казахстана и Турции. Они имеют территорию на том и другом континенте.

Не понимаю, чего нас держали 10 месяцев, не давали реализоваться. Но я повторюсь, что был против выхода из Европейского союза», — сказал Карпов. 

Российские шахматы переехали в Азию. Что изменится? Неужели нам вернут флаг и гимн?

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1 комментарий

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Рамиль Мухамадиев
шило на мыло поменяли....
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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