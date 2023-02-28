Анатолий Карпов: «Не понимаю, зачем мы вышли из Европейского шахматного союза. Никто не запрещал нам быть и в Европе, и в Азии»

заявил, что был против выхода из Европейского шахматного союза.

«Не понимаю, зачем мы вышли из Европейского союза. Никто не запрещал нам быть и в Европе, и в Азии.

Вместе с нами на это могут претендовать только федерации Казахстана и Турции. Они имеют территорию на том и другом континенте.

Не понимаю, чего нас держали 10 месяцев, не давали реализоваться. Но я повторюсь, что был против выхода из Европейского союза», — сказал Карпов.

Российские шахматы переехали в Азию. Что изменится? Неужели нам вернут флаг и гимн?