Анатолий Карпов: «Не понимаю, зачем мы вышли из Европейского шахматного союза. Никто не запрещал нам быть и в Европе, и в Азии»
Анатолий Карпов заявил, что был против выхода ФШР из Европейского шахматного союза.
«Не понимаю, зачем мы вышли из Европейского союза. Никто не запрещал нам быть и в Европе, и в Азии.
Вместе с нами на это могут претендовать только федерации Казахстана и Турции. Они имеют территорию на том и другом континенте.
Не понимаю, чего нас держали 10 месяцев, не давали реализоваться. Но я повторюсь, что был против выхода из Европейского союза», — сказал Карпов.
Российские шахматы переехали в Азию. Что изменится? Неужели нам вернут флаг и гимн?
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