WR Chess Masters. 7-й тур. Непомнящий сыграет с Ароняном, Есипенко против Доммараджу, другие партии

Теги результаты Левон Аронян Ян Непомнящий Уэсли Со Аниш Гири Ян-Кшиштоф Дуда Винсент Каймер Андрей Есипенко Рамешбабу Прагнанандха Нодирбек Абдусатторов Гукеш Доммараджу WR Chess Masters Шахматы

В Дюссельдорфе проходит шахматный турнир WR Chess Masters. В 7-м туре россиянин Ян Непомнящий сыграет с Левоном Ароняном, выступающим за США. 

WR Chess Masters

Дюссельдорф, Германия

7-й тур

Начало партий – 16.00 по московскому времени. 

Левон Аронян (США) – Ян Непомнящий (Россия)

Андрей Есипенко (Россия) – Гукеш Доммараджу (Индия) 

Винсент Каймер (Германия) – Аниш Гири (Нидерланды) 

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Уэсли Со (США) 

Турнирное положение: Аронян – 4,5, Гукеш, Со – по 3,5, Непомнящий, Есипенко – по 3, Дуда, Гири, Абдусатторов, Прагнанандха, Каймер – по 2,5. 

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