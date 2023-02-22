WR Chess Masters. 7-й тур. Непомнящий сыграет с Ароняном, Есипенко против Доммараджу, другие партии
В Дюссельдорфе проходит шахматный турнир WR Chess Masters. В 7-м туре россиянин Ян Непомнящий сыграет с Левоном Ароняном, выступающим за США.
WR Chess Masters
Дюссельдорф, Германия
7-й тур
Начало партий – 16.00 по московскому времени.
Левон Аронян (США) – Ян Непомнящий (Россия)
Андрей Есипенко (Россия) – Гукеш Доммараджу (Индия)
Винсент Каймер (Германия) – Аниш Гири (Нидерланды)
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Уэсли Со (США)
Турнирное положение: Аронян – 4,5, Гукеш, Со – по 3,5, Непомнящий, Есипенко – по 3, Дуда, Гири, Абдусатторов, Прагнанандха, Каймер – по 2,5.
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