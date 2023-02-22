WR Chess Masters. 7-й тур. Непомнящий сыграет с Ароняном, Есипенко против Доммараджу, другие партии

В Дюссельдорфе проходит шахматный турнир WR Chess Masters. В 7-м туре россиянин сыграет с Левоном Ароняном, выступающим за США.

WR Chess Masters

Дюссельдорф, Германия

7-й тур

Начало партий – 16.00 по московскому времени.

(США) – Ян Непомнящий (Россия)

(Россия) – Гукеш Доммараджу (Индия)

Винсент Каймер (Германия) – (Нидерланды)

(Узбекистан) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – (США)

Турнирное положение: Аронян – 4,5, Гукеш, Со – по 3,5, Непомнящий, Есипенко – по 3, Дуда, Гири, Абдусатторов, Прагнанандха, Каймер – по 2,5.