WR Chess Masters. 5-й тур. Непомнящий сыграет с Гукешем, Есипенко против Со и другие партии
В Дюссельдорфе проходит шахматный турнир WR Chess Masters. В 5-м туре россиянин Ян Непомнящий встретится с Гукешем Доммараджу из Индии, Андрей Есипенко – с американцем Уэсли Со.
WR Chess Masters
Дюссельдорф, Германия
5-й тур
Начало партий – в 16.00 по московскому времени.
Ян Непомнящий (Россия) – Гукеш Доммараджу (Индия)
Андрей Есипенко (Россия) – Уэсли Со (США)
Левон Аронян (США) – Аниш Гири (Нидерланды)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)
Винсент Каймер (Германия) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)
Турнирное положение: Аронян – 3, Гукеш, Со – по 2,5, Непомнящий, Есипенко, Абдусатторов – по 2, Дуда, Прагнанандха – по 1,5, Каймер – 1.
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