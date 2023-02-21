WR Chess Masters. 5-й тур. Непомнящий сыграет с Гукешем, Есипенко против Со и другие партии

Теги результаты Левон Аронян Ян Непомнящий Уэсли Со Аниш Гири Ян-Кшиштоф Дуда Винсент Каймер Андрей Есипенко Рамешбабу Прагнанандха Нодирбек Абдусатторов Гукеш Доммараджу WR Chess Masters Шахматы

В Дюссельдорфе проходит шахматный турнир WR Chess Masters. В 5-м туре россиянин Ян Непомнящий встретится с Гукешем Доммараджу из Индии, Андрей Есипенко – с американцем Уэсли Со.

WR Chess Masters

Дюссельдорф, Германия

5-й тур

Начало партий – в 16.00 по московскому времени.

Ян Непомнящий (Россия) – Гукеш Доммараджу (Индия)

Андрей Есипенко (Россия) – Уэсли Со (США)

Левон Аронян (США) – Аниш Гири (Нидерланды)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)

Винсент Каймер (Германия) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

Турнирное положение: Аронян – 3, Гукеш, Со – по 2,5, Непомнящий, Есипенко, Абдусатторов – по 2, Дуда, Прагнанандха – по 1,5, Каймер – 1. 

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