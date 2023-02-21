WR Chess Masters. 6-й тур. Непомнящий сыграет с Есипенко, Со против Ароняна и другие партии

В Дюссельдорфе проходит шахматный турнир WR Chess Masters. В 6-м туре россияне и сыграют друг против друга.

WR Chess Masters

Дюссельдорф, Германия

6-й тур

Начало партий – 16:00 по московскому времени.

Ян Непомнящий (Россия) – Андрей Есипенко (Россия)

Гукеш Доммараджу (Индия) – (Узбекистан)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Винсент Каймер (Германия)

(Нидерланды) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Уэсли Со (США) – (США)

Турнирное положение: Аронян – 4, Гукеш, Со – по 3, Непомнящий, Есипенко – по 2,5, Дуда, Гири, Абдусатторов, Прагнанандха, Каймер – по 2.