WR Chess Masters. 6-й тур. Непомнящий сыграет с Есипенко, Со против Ароняна и другие партии
В Дюссельдорфе проходит шахматный турнир WR Chess Masters. В 6-м туре россияне Ян Непомнящий и Андрей Есипенко сыграют друг против друга.
WR Chess Masters
Дюссельдорф, Германия
6-й тур
Начало партий – 16:00 по московскому времени.
Ян Непомнящий (Россия) – Андрей Есипенко (Россия)
Гукеш Доммараджу (Индия) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Винсент Каймер (Германия)
Аниш Гири (Нидерланды) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
Уэсли Со (США) – Левон Аронян (США)
Турнирное положение: Аронян – 4, Гукеш, Со – по 3, Непомнящий, Есипенко – по 2,5, Дуда, Гири, Абдусатторов, Прагнанандха, Каймер – по 2.
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