WR Chess Masters. 6-й тур. Непомнящий сыграет с Есипенко, Со против Ароняна и другие партии

Теги результаты Левон Аронян Ян Непомнящий Уэсли Со Аниш Гири Ян-Кшиштоф Дуда Винсент Каймер Андрей Есипенко Рамешбабу Прагнанандха Нодирбек Абдусатторов Гукеш Доммараджу WR Chess Masters Шахматы

В Дюссельдорфе проходит шахматный турнир WR Chess Masters. В 6-м туре россияне Ян Непомнящий и Андрей Есипенко сыграют друг против друга.

WR Chess Masters

Дюссельдорф, Германия

6-й тур

Начало партий – 16:00 по московскому времени.

Ян Непомнящий (Россия)Андрей Есипенко (Россия)

Гукеш Доммараджу (Индия) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Винсент Каймер (Германия)

Аниш Гири (Нидерланды) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Уэсли Со (США) – Левон Аронян (США)

Турнирное положение: Аронян – 4, Гукеш, Со – по 3, Непомнящий, Есипенко – по 2,5, Дуда, Гири, Абдусатторов, Прагнанандха, Каймер – по 2.

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