«Если ничего не будет убыстряться и останется классический формат, то Карлсен не вернется». Раджабов о матче за шахматную корону

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов считает, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен не будет играть в матчах за шахматную корону при классическом формате.

Ранее Карлсен отказался от очередной защиты титула, объяснив это потерей мотивации.

«Думаю, что, скорее всего, нет (не вернется), если не будет изменена система розыгрыша шахматной короны.

Потому что Карлсен из людей такого склада, которые хотят уходить на пике. Ему уже не особо интересно играть при нынешней системе.

Если ничего не будет убыстряться и останется классический формат матча за корону, то он не вернется. Иначе бы Магнус никуда и не уходил.

Я не думаю, что в его интересах уход и возвращение при существующей системе, – заявил Раджабов.

Следующий матч за звание чемпиона мира пройдет 7-30 апреля в Казахстане между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«Это будет очень равный матч. Но я считаю, что у Дин Лижэня немного больше шансов на победу, примерно 55 к 45. Потому что у него более стабильная нервная система, он более правильный шахматист в плане подхода ко многим типам позиций.

Но в то же время менее агрессивный, чем Непомнящий. На длительной дистанции я бы гроссмейстеру из Китая отдал предпочтение, если он поймает игру. Если этого не случится, тогда наступит коллапс. Как это вышло с ним на турнире претендентов.

Он в какой-то момент может потерять нить игры и тогда, возможно, посыплется. Такое, правда, может произойти и с Непомнящим.

Я полагаю, что мотивация у китайского гроссмейстера немного выше, ведь он никогда не играл матч на первенство мира. С другой стороны, Ян понимает, что встречается не с Карлсеном, для него это будет психологически легче», – добавил азербайджанский шахматист.

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