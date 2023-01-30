Магнус Карлсен: «Не буду играть в классические шахматы какое-то время, меня уже немного от них тошнит последние три недели»

Теги Магнус Карлсен супертурнир в Вейк-ан-Зее Шахматы

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что на некоторое время откажется от классических шахмат.

В частности, норвежец ответил на вопрос о дальнейших планах после турнира в Вейк-ан-Зее, где он занял второе место.

«Немного отдохну, не буду играть в классические шахматы какое-то время, потому что меня уже немного от них тошнит последние три недели», – с улыбкой ответил Карлсен.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий