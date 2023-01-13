Непомнящий об отказе Карлсена защищать титул: «Думаю, что не должен обесценивать матч на первенство мира, но, конечно, жаль. Хотелось бы, чтобы Магнус играл»

Теги Магнус Карлсен Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал о подготовке к матчу за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем. 

Матч пройдет в апреле этого года. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался от защиты титула. 

– До вашего второго матча на первенство мира остается три месяца. Есть ли разница в ощущениях от ожидания?

– Конечно. Первый опыт всегда самый запоминающийся и необычный. В том плане, что ко второму матчу отношусь более спокойно со всех точек зрения.

Тем не менее понятно, что это важнейший старт, который у кого-то бывает раз в жизни, у кого-то не бывает вообще.

– Не потерял ли значимость второй матч?

– Нет. Это по-прежнему матч на первенство мира. Единственное, что, возможно, кого-то смутит то, что Магнус отказался защищать титул. Кого-то – меня, например. Тем не менее это его выбор.

Думаю, что не должен в какой-то степени обесценивать матч, но, конечно, жаль. Магнус по рейтингу сейчас первый, Дин – второй, я – третий. Как раз второй и третий играют между собой.

Хотелось бы, чтобы Магнус играл. Как знать, может, Карлсен вернется. То, что второй раз, а не первый, – здесь скорее внутреннее отношение изменилось. Но, повторюсь, событие исключительной важности.

– Что делаете по-другому в подготовке к матчу или собираетесь делать?

– Работа примерно такая же. Разумеется, большая дебютная подготовка, физическая тоже, но баланс нагрузок я немножко перераспределил. Некие выводы из подготовки к предыдущему матчу сделал, некоторые ошибки стараюсь не повторять.

– Насколько другая подготовка, оттого что соперник по матчу другой?

– По большому счету нужно всегда хорошо сыграть самому. Понятно, что есть особенности подготовки к тому или иному шахматисту. Магнус и Дин, мягко говоря, имеют не очень похожий стиль игры.

Но основная шахматная работа каждый раз похожа. То же самое, что и подготовка к обычным турнирам, только намного-намного больше. И, естественно, с прицелом на того или иного шахматиста, – сказал Непомнящий.

«Не могу сказать Карлсену: «Леопольд, выходи!». Его решение не моя проблема». Монолог Яна Непомнящего, который снова в шаге от короны

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3 комментария

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Болельщик Дима
Насколько понял из прочитанного ранее, Ян не мог нормально заснуть после каждой партии с Карлсеном (во время матча на первенство). Тут надо всей его команде подумать о решении такой важной проблемы.
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sokolspb
Карлсен знатно выразил протест долгим партиям. Забил на статус чемпиона мира в классике, при этом влёгкую недавно выиграл ЧМ в рапид и блиц.
Уникум.
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2882
ну вот чего у Яна не отнять, так это адекватности
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