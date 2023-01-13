Непомнящий об отказе Карлсена защищать титул: «Думаю, что не должен обесценивать матч на первенство мира, но, конечно, жаль. Хотелось бы, чтобы Магнус играл»

Российский гроссмейстер рассказал о подготовке к матчу за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

Матч пройдет в апреле этого года. Действующий чемпион мира норвежец отказался от защиты титула.

– До вашего второго матча на первенство мира остается три месяца. Есть ли разница в ощущениях от ожидания?

– Конечно. Первый опыт всегда самый запоминающийся и необычный. В том плане, что ко второму матчу отношусь более спокойно со всех точек зрения.

Тем не менее понятно, что это важнейший старт, который у кого-то бывает раз в жизни, у кого-то не бывает вообще.

– Не потерял ли значимость второй матч?

– Нет. Это по-прежнему матч на первенство мира. Единственное, что, возможно, кого-то смутит то, что Магнус отказался защищать титул. Кого-то – меня, например. Тем не менее это его выбор.

Думаю, что не должен в какой-то степени обесценивать матч, но, конечно, жаль. Магнус по рейтингу сейчас первый, Дин – второй, я – третий. Как раз второй и третий играют между собой.

Хотелось бы, чтобы Магнус играл. Как знать, может, Карлсен вернется. То, что второй раз, а не первый, – здесь скорее внутреннее отношение изменилось. Но, повторюсь, событие исключительной важности.

– Что делаете по-другому в подготовке к матчу или собираетесь делать?

– Работа примерно такая же. Разумеется, большая дебютная подготовка, физическая тоже, но баланс нагрузок я немножко перераспределил. Некие выводы из подготовки к предыдущему матчу сделал, некоторые ошибки стараюсь не повторять.

– Насколько другая подготовка, оттого что соперник по матчу другой?

– По большому счету нужно всегда хорошо сыграть самому. Понятно, что есть особенности подготовки к тому или иному шахматисту. Магнус и Дин, мягко говоря, имеют не очень похожий стиль игры.

Но основная шахматная работа каждый раз похожа. То же самое, что и подготовка к обычным турнирам, только намного-намного больше. И, естественно, с прицелом на того или иного шахматиста, – сказал Непомнящий.

«Не могу сказать Карлсену: «Леопольд, выходи!». Его решение не моя проблема». Монолог Яна Непомнящего, который снова в шаге от короны