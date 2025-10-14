  • Спортс
16-летняя Шухман о победе на чемпионате России: «Что делать с подаренной машиной, непонятно. Учиться вождению нет времени»

16-летняя шахматистка Шухман не знает, что делать с подаренной за победу машиной.

16-летняя Анна Шухман выиграла взрослый чемпионат России по шахматам.

– Аня, ты - настоящий боец и герой. Искренне поздравляем с важным титулом. Что ты сейчас чувствуешь?

– Спасибо! Я очень рада, но сильно устала. Получился изматывающий турнир, много сложных партий.

– Какие были первые мысли после того, как стало известно: ты - чемпионка? Ты ведь ждала несколько часов исхода одной из партий - и вот оно, свершилось!

– Почувствовала облегчение.

– Что будешь делать с призовой машиной? Насколько я знаю, учиться вождению можно и до 18 лет, но водительское удостоверение выдается после совершеннолетия.

– Пока не окончила школу, точно не будет достаточно времени, чтобы учиться вождению. Что делать с машиной, непонятно. Пока есть только сертификат в рамке.

– Какие турниры есть в твоем календаре до конца этого года? Где мы сможем увидеть самую юную чемпионку России по классическим шахматам?

– В ноябре сыграю на командном чемпионате мира среди женщин в Испании, в декабре - на чемпионатах мира по рапиду и блицу в Катаре.

– Как отмечали с семьей титул женского гроссмейстера, который ты получила несколько месяцев назад?

– Отмечали победу на юниорском чемпионате мира, а титул - просто приложение к ней. Победу в суперфинале будем праздновать вместе с днем рождения мамы в семейном кругу.

– Следующий шаг - титул гроссмейстера в открытой категории? Или твоя спортивная цель не зависит от титула?

– Цель не сильно зависит от титула, до уровня мужского гроссмейстера пока нужно дорасти.

– А главная спортивная цель – это...

– Нет предела совершенству. Буду стараться играть лучше, – рассказала Анна Шухман.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт-Экспресс
