Непомнящий о футболке с цитатой Месси: «Эта история раздута. Три тура, вместо того чтобы играть, я разбирался с федерацией»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался об эпизоде с футболкой на матче чемпионата мира по шахматному блицу в Алма-Ате.

На футболке Непомнящего была надпись на испанском языке в цветах флага Аргентины: «Че уставился, придурок? Иди отсюда». Эти слова Лионель Месси произнес в адрес нидерландского футболиста Ваута Вегорста после четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре.

— Цитата довольно безобидная, потому что наш перевод не совсем точный. Bobo — это «дурачок». Наверное, тоже не самое приятное слово. Но, мне кажется, переводили более резко, чем оно того заслуживает. Скорее это детское оскорбление в испаноязычных странах. Если хотят обидеть, то говорят другие слова.

— Не думали, что соперник может принять на свой счет?

— Там было 20 соперников в течение двух дней. Надеюсь, что никто не принял на свой счет. Почти все смотрели чемпионат мира по футболу. Сожалею, если это кого-то обидело, но надеюсь, что здоровое чувство юмора все-таки присуще людям.

— В итоге вас заставили переодеться.

— Эта история раздута. Это непрофессионально с точки зрения ФИДЕ и, в частности, арбитра. Очень сильно был недоволен. Три тура, вместо того чтобы играть, я разбирался с федерацией. Потом как-то взял себя в руки. Но эта фора в три тура на дистанции в целом мне не помогла.

— Респекты от аргентинцев получили за футболку?

— В соцсетях всегда что-то пишут. Наверняка что-то обсуждали. Но я не настолько свободно владею испанским.

— Болели за Аргентину из-за Месси?

— Главным образом да. Мне казалось, что титул увенчает карьеру. Если кто-то из участников чемпионата мира заслужил, то это, наверное, он.

— Почему он заслужил?

— Можно породить волну споров, но он один из величайших, если не величайший в истории футболист. Не только по статистике, но и по ощущениям, – сказал Непомнящий.