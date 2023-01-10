Тренер Непомнящего: «В течение января должна появиться информация, где пройдет матч за шахматную корону»

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин рассказал, когда станет известно место проведения матча за шахматную корону.

Непомнящий сыграет с представителем Китая Дин Лижэнем. Матч пройдет в апреле этого года.

«Где пройдет чемпионский матч? На данный момент – да, предварительно Латинская Америка. До этого называлась Мексика, как основной претендент, но подождем более точного анонса, потому что, может быть, имеется в виду и другая страна.

Шахматные традиции Латинской Америки всем известны. Мы с Яном часто играли на турнире Капабланки на Кубе достаточно успешно. У меня у самого хорошие воспоминания, связанные с Мексикой, когда я еще помогал Левону Ароняну побеждать на турнире.

Там всегда шахматистов потом освещали и провожали любители, в течение часа брали автографы, фото делали. Интерес большой, но дождемся конкретики, какая именно страна имеется в виду.

Если Латинская Америка, то будут важны вопросы акклиматизации, смены часовых поясов, питания и логистики. Когда примерно появится информация? Как я понимаю, в течение января уже должна появиться.

Здесь важно хорошо знать логистику. Каждая команда заранее готовится. На место приезжают представители, чтобы все проверить, посмотреть.

Как любил говорить наш чемпион мира Михаил Моисеевич Ботвинник: «Каждый нюанс в матче имеет значение». В борьбе примерно равных по силе шахматистов каждая деталь важна.

Каждая команда старается подготовиться максимально хорошо не только в шахматном плане, но и всесторонне подойти к этому вопросу», – сказал Поткин.