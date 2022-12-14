Карякин о своей программе на выборах: «Мы предлагаем шахматы с патриотическим направлением: турниры в ДНР, ЛНР, Крыму, игры с военными»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о своей программе на выборах президента Федерации шахмат России (ФШР).

«Понимаю, что Филатов – очень сильный конкурент. Андрей Васильевич возглавляет ФШР с 2014 года, поэтому опыт играет большую роль. Но федерации нужны новые люди и команда, свежие мысли и кровь. Собственно, я чувствую, многим шахматистам в сегодняшнее время требуются другие условия. На изменения есть запрос, поэтому я и баллотируюсь.

Мы предлагаем шахматы с патриотическим направлением. В это направление мы закладываем проведение турниров по всей стране, включая ДНР, ЛНР, Крым и остальные присоединенные территории.

Обязательно будут сеансы одновременной игры, игры с военными, которые вернулись с СВО. Военных мы обязаны поддерживать, ведь эти люди сражаются сейчас за всех нас. Поддержка людей, которые оказались на фронте – важнейшая социальная миссия шахматной федерации», – сказал Карякин.

Выборы президента ФШР пройдут 17 декабря.