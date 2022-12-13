Карякин о санкциях Верховной Рады: «Сейчас меня с Украиной ничего не связывает. Я хочу держаться от этого государства подальше»

Российский гроссмейстер отреагировал на попадание в санкционный список Верховной Рады Украины.

Сегодня парламент Украины принял проект, предусматривающий персональные санкции в отношении спортсменов и чиновников из РФ и других стран.

Санкции предусматривают блокирование активов лиц на территории Украины, ограничение торговых операций, а также применение запретов въезда на территорию страны, лишение государственных наград Украины и других форм награждения.

«Из всех вышеперечисленных санкций у меня есть только звание заслуженного мастера спорта Украины. Не знаю, лишусь ли я его или нет. Но они скорее себя опозорят этим решением, чем меня.

Что касается Украины, когда это была нормальная страна, я за нее выступал, я добивался больших результатов, выигрывал множество соревнований, поэтому я приносил только пользу этому государству.

Сейчас, конечно, меня с Украиной уже ничего не связывает. Я хочу держаться от этого государства, не людей, а именно государства, подальше.

Это решение вписывается в логику всех событий, которые происходят на Украине. Ничего хорошего от них ждать не приходится. Против меня они хотели возбуждать уголовное дело, не знаю, возбудили или нет.

Но, честно, меня это не интересует. Пусть делают, что хотят. У меня своя жизнь, слава богу, не связанная с Украиной», – сказал Карякин.

Верховная Рада Украины ввела санкции против Фетисова, Валиевой, Тимощука, Кабаевой, Большунова, Карякина, Валуева и других спортсменов и чиновников из России