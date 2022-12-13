Глава ФШР Филатов о Карякине: «Патриотизм – прекрасное качество, но за ним не спрячешь непорядочность и корыстные интересы»

Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов высказался о предвыборной программе , который выдвинул свою кандидатуру на пост президента ФШР.

– В программе Сергея много патриотической риторики...

– Патриотизм – прекрасное качество, но за ним не спрячешь непорядочность и корыстные интересы!

Главное отличие между нами не в программе развития шахмат. А в том, что за нынешним руководством федерации стоят годы работы и реально достигнутые результаты (мы собрали их в виде цифр для удобства анализа).

Каждый может изучить их и сделать выводы о качестве работы федерации. Кроме того, у нас есть команда из пяти вице-президентов, каждый из которых сделал очень многое для развития шахмат в нашей стране и в мире.

Это губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова, вице-спикер Государственной думы , президент РАПУ Андрей Гурьев, генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский и гроссмейстер Сергей Смагин.

Тот факт, что вице-президенты согласились пойти на новый срок, меня радует и вдохновляет. Все они чрезвычайно занятые и профессионально успешные люди, но они готовы и дальше работать на благо шахмат и шахматистов.

– В ходе кампании Карякин много времени уделил критике работы ФШР. Вы расцениваете эту критику как часть предвыборной кампании или в каких-то тезисах вашего конкурента есть здравое зерно?

– К сожалению, я воспринимаю их как часть предвыборной кампании, которая ведется недостойными средствами.

Как старший тренер мужской сборной я нахожусь на постоянной связи со всеми ведущими игроками. Мой телефон есть в том числе и у Сергея. Ничто не мешало ему позвонить мне, встретиться и обсудить те проблемы, которые его волнуют.

Вместо этого он начал клеветническую кампанию в СМИ, рассчитанную не на улучшение нашей работы, а на ее дискредитацию. Это было тем более странно, что в течение долгих лет он получал от сотрудничества с федерацией больше всех остальных шахматистов в нашей стране.

Мой тренер в детской шахматной школе старался воспитать нас в первую очередь достойными людьми, а уже во вторую – спортсменами. Жаль, что Сергею не повезло встретить такого же тренера, – сказал Филатов.

Выборы президента пройдут 17 декабря в Москве.