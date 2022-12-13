12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал о причинах своей госпитализации в конце октября.

«Я действительно лежал в институте Склифосовского, в довольно сложном состоянии.

В разных источниках тем временем писали, что у меня переломаны ребра, ноги, другие части тела, что на меня напали неизвестные, я не могу ходить и тому подобное.

Но все это глупости. Я поскользнулся, упал и получил не слишком серьезное сотрясение мозга, однако последствия этого падения были далеко не столь плачевными.

Кроме того, уже в больнице у меня выявилась проблема с легкими, которую врачи, по счастью, смогли быстро нейтрализовать. В пятницу, 28 октября, я упал, а 2-3 ноября уже был в норме», – рассказал Карпов.

Карпов о госпитализации: «Думаю, было нападение. Удар, скорее всего, сзади. Нам еще предстоит со всем этим разобраться»