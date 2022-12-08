Карпов о госпитализации: «Думаю, было нападение. Удар, скорее всего, сзади. Нам еще предстоит со всем этим разобраться»

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12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил, что его госпитализация в конце октября, вероятно, связана с нападением. 

Карпова госпитализировали с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. В середине ноября гроссмейстера выписали.

– Анатолий Евгеньевич, что стряслось?

– Я не готов подробно это обсуждать, но думаю, это было нападение.

– Удар?

– Похоже, что так. Скорее всего, сзади. Нам еще предстоит со всем этим разобраться. Кто-то вызвал «скорую помощь». К сожалению, ситуация отразилась и на состоянии легких.

– Помните, у Высоцкого: «Кому сказать спасибо, что живой»?

– Специалистам высочайшего класса из Института Склифосовского. Неделю доктора держали меня в реанимации, откуда я всё время пытался вырваться. Но врачи уговаривали потерпеть.

Потом в палате постоянно просил: отпустите домой. В общей сложности пару с лишним недель я там провел, но и дома пока попросили недельку-две побыть на больничном, – сказал Карпов. 

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