Карпов о госпитализации: «Думаю, было нападение. Удар, скорее всего, сзади. Нам еще предстоит со всем этим разобраться»

12-й чемпион мира по шахматам заявил, что его госпитализация в конце октября, вероятно, связана с нападением.

Карпова госпитализировали с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. В середине ноября гроссмейстера выписали.

– Анатолий Евгеньевич, что стряслось?

– Я не готов подробно это обсуждать, но думаю, это было нападение.

– Удар?

– Похоже, что так. Скорее всего, сзади. Нам еще предстоит со всем этим разобраться. Кто-то вызвал «скорую помощь». К сожалению, ситуация отразилась и на состоянии легких.

– Помните, у Высоцкого: «Кому сказать спасибо, что живой»?

– Специалистам высочайшего класса из Института Склифосовского. Неделю доктора держали меня в реанимации, откуда я всё время пытался вырваться. Но врачи уговаривали потерпеть.

Потом в палате постоянно просил: отпустите домой. В общей сложности пару с лишним недель я там провел, но и дома пока попросили недельку-две побыть на больничном, – сказал Карпов.