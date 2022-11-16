Сергей Карякин: «Филатов – обеспеченный человек, он выделял свои деньги на развитие шахмат. Но иногда хочется, чтобы помощь была более серьезной»
Гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал новость, что действующий президент Федерации шахмат России Андрей Филатов будет переизбираться на свой пост.
«Это решение логичное. Филатов уже восемь лет возглавляет федерацию. Хотя у меня есть определенные вопросы, но в целом он очень прочно связан с шахматами.
Я не раз критиковал Федерацию шахмат России, но скорее не его лично, а команду, которая с ним работает. И я, конечно, совершенно недоволен работой исполнительного директора ФШР Марка Глуховского.
А что касается Филатова, он обеспеченный человек. Мы знаем, что он выделял свои деньги на развитие шахмат. Но иногда хочется, чтобы помощь была более серьезной.
Я сейчас говорю про себя, потому что за четыре последних года я не получал никакой помощи от федерации. Тем не менее еще раз повторюсь, что его выдвижение логично. Конкурентов у него на данный момент нет.
Когда я критиковал федерацию и шахматная общественность меня спрашивала, кого я предлагаю, я предложил баллотироваться Анатолию Евгеньевичу Карпову. Но, во-первых, время шло, а он не выдвигал свою кандидатуру.
А, во-вторых, понятно, что после недавней травмы он через месяц не будет участвовать в выборах. Поэтому я на данный момент не вижу никаких альтернатив Филатову.
Мне искренне хотелось бы, чтобы Филатов пришел с новой командой и новыми идеями. Потому что надо что-то менять, это однозначно.
И мне хотелось бы услышать его кандидатуру на должность исполнительного директора федерации. Потому что от этого человека очень сильно зависит то, что происходит в ФШР.
Ведь Филатов не может вникать во все вопросы, этим занимается исполнительный директор. И от того, кто будет на этом посту, зависит очень многое», – сказал Карякин.
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