Федерация шахмат России: «Готовы оказать Карпову любую поддержку, которая может потребоваться»
Федерация шахмат России (ФШР) готова оказать Анатолию Карпову любую поддержку в процессе выздоровления, заявил президент ФШР Андрей Филатов.
Накануне стало известно, что гроссмейстер был найден без сознания с многочисленными травмами. Он находится в реанимации.
«От всех любителей шахмат и от себя лично желаю Анатолию Евгеньевну скорейшего выздоровления. Надеюсь, что процесс восстановления будет быстрым и успешным, ведь Анатолий Карпов – прирожденный боец и настоящий спортсмен.
Федерация шахмат России, конечно же, готова оказать ему любую поддержку, которая может потребоваться», – сказал Филатов.
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