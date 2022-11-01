Федерация шахмат России: «Готовы оказать Карпову любую поддержку, которая может потребоваться»

Федерация шахмат России (ФШР) готова оказать Анатолию Карпову любую поддержку в процессе выздоровления, заявил президент ФШР Андрей Филатов.

Накануне стало известно, что гроссмейстер был найден без сознания с многочисленными травмами. Он находится в реанимации.

«От всех любителей шахмат и от себя лично желаю Анатолию Евгеньевну скорейшего выздоровления. Надеюсь, что процесс восстановления будет быстрым и успешным, ведь Анатолий Карпов – прирожденный боец и настоящий спортсмен.

Федерация шахмат России, конечно же, готова оказать ему любую поддержку, которая может потребоваться», – сказал Филатов.

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