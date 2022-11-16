Андрей Филатов намерен переизбираться на пост главы Федерации шахмат России

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что будет переизбираться на свой пост.

Отчетно-выборочный съезд ФШР пройдет 17 декабря в Москве.

«Я принял решение баллотироваться на очередной срок. Вместе со мной на выборы идет команда из пяти вице-президентов, которой я очень благодарен за успешную работу в предыдущие годы.

Это Наталья Комарова, Александр Жуков, Андрей Гурьев, Павел Шинский и Сергей Смагин. Если мы выиграем выборы, то сумеем продолжить нашу работу по развитию и популяризации шахмат в нашей стране», – заявил Филатов.

Филатов возглавляет с 2014 года.