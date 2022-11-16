Андрей Филатов намерен переизбираться на пост главы Федерации шахмат России

Теги Сергей Смагин Андрей Филатов ФШР Андрей Гурьев Шахматы

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что будет переизбираться на свой пост.

Отчетно-выборочный съезд ФШР пройдет 17 декабря в Москве.

«Я принял решение баллотироваться на очередной срок. Вместе со мной на выборы идет команда из пяти вице-президентов, которой я очень благодарен за успешную работу в предыдущие годы.

Это Наталья Комарова, Александр Жуков, Андрей Гурьев, Павел Шинский и Сергей Смагин. Если мы выиграем выборы, то сумеем продолжить нашу работу по развитию и популяризации шахмат в нашей стране», – заявил Филатов.

Филатов возглавляет ФШР с 2014 года.

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