Анатолий Карпов: «Ниманну выгодно судиться с Карлсеном, это реклама на весь мир. Доказано, что во множестве партий он жульничал»

12-й чемпион мира по шахматам поделился мнением о том, что американец подал в суд на действующего чемпиона мира по шахматам норвежца , обвинившего его в читерстве.

«В Америке все возможно. Американские суды не ограничены в своих решениях. Помню, была история, какая-то дама обожглась, выпивая кофе, и засудила заведение на несколько миллионов долларов.

Я не знаю, откуда такая уверенность у Ниманна в успехе этого дела, так как уже нашлось множество его партий, которые под вопросом. Во множестве из них даже доказано, что он жульничал.

Но ему это выгодно, так как это реклама на весь мир, он судится с чемпионом мира. Чем закончится, я не знаю, но иногда американские суды выносят удивительные решения», – сказал Карпов.

Ниманн пошел в атаку: требует $100 млн от Карлсена, обвиняет его в сговоре и, кажется, прощается с шахматами

Травля Ниманна уже на пределе: соперник забрал с доски его короля, сломал и бросил не на ту клетку