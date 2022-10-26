Чемпионат мира по шахматам Фишера. Накамура и Абдусатторов лидируют в группах, Непомнящий, Федосеев и Карлсен – 2-е

С 25 по 30 октября в исландском Рейкьявике проходит чемпионат мира по шахматам Фишера. В турнире участвуют российские гроссмейстеры Ян Непомнящий и Владимир Федосеев.

В данном варианте игры начальное положение фигур на доске определяется случайным образом. Перед началом партий шахматистам дается 15 минут на изучение стартовой позиции.

Чемпионат мира по шахматам Фишера

Рейкьявик, Исландия

Начало партий – после 15.00 по московскому времени.

Положение после 2 туров из 6

Группа А

1. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 3,5

2-3. Ян Непомнящий (Россия) – 2

2-3. Уэсли Со (США) – 2

4. Хьйервар Гретарссон (Исландия) – 0,5

Группа B

1. Хикару Накамура (США) – 3

2-3. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2

2-3. Владимир Федосеев (Россия) – 2

4. Маттиас Блюбаум (Германия) – 1

ПРИМЕЧАНИЕ: в плей-офф выходят по два лучших игрока из каждой группы. Контроль времени – 25 минут на 30 ходов плюс 5 минут до конца партии с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с 31-го.