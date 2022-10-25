Хьйервар Гретарссон о партии с Ниманном: «Сначала я подумал, что он невероятно талантлив. Но подумал о читерстве, когда анализировал партию позже»
Исландский шахматист Хьйервар Гретарссон рассказал о том, как однажды играл с американцем Хансом Ниманном на турнире Chess.com.
В отчете Chess.com говорится, что Ниманн, скорее всего, жульничал во время этой партии.
«У меня было такое же чувство, как и Магнуса Карлсена. Мне показалось, что Ниманн вообще не сфокусирован и начал играть слишком быстро. Потом, когда ситуация на доске усложнилась, он продолжал играть быстро. Сначала я подумал, что он невероятно талантлив. Но подумал о читерстве, когда анализировал партию позже.
Но, тем не менее, я не буду говорить, что он мошенничал, потому что у меня нет доказательств. Я считаю, что это нечестно – бездоказательно обвинять кого-то в жульничестве», – сказал Гретарссон.
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