Хьйервар Гретарссон о партии с Ниманном: «Сначала я подумал, что он невероятно талантлив. Но подумал о читерстве, когда анализировал партию позже»

Исландский шахматист Хьйервар Гретарссон рассказал о том, как однажды играл с американцем на турнире Chess.com.

В отчете Chess.com говорится, что Ниманн, скорее всего, жульничал во время этой партии.

«У меня было такое же чувство, как и Магнуса Карлсена. Мне показалось, что Ниманн вообще не сфокусирован и начал играть слишком быстро. Потом, когда ситуация на доске усложнилась, он продолжал играть быстро. Сначала я подумал, что он невероятно талантлив. Но подумал о читерстве, когда анализировал партию позже.

Но, тем не менее, я не буду говорить, что он мошенничал, потому что у меня нет доказательств. Я считаю, что это нечестно – бездоказательно обвинять кого-то в жульничестве», – сказал Гретарссон.