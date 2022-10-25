Карлсен об иске Ниманна: «Сейчас я сфокусирован на шахматах»
Норвежский шахматист Магнус Карлсен прокомментировал тот факт, что американец Ханс Ниманн подал на него в суд за клевету.
Ниманн требует 100 миллионов долларов компенсации.
Карлсен сегодня будет выступать на чемпионате мира по шахматам Фишера в Исландии.
– Сейчас я сфокусирован на шахматах, и не буду использовать это (тему с иском) в качестве оправдания, как бы не сложилась ситуация на турнире.
– В последнее время много чего произошло. Каково было готовиться в таких условиях?
– Было здорово готовиться к этому турниру. Да и вообще, шахматы Фишера – здорово само по себе, – сказал Карлсен.
Ниманн пошел в атаку: требует $100 млн от Карлсена, обвиняет его в сговоре и, кажется, прощается с шахматами
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