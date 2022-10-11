Ниманн об известности: «Я не слишком доволен фактом, что не могу заказать еду без лишнего внимания»

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн рассказал о возросшем внимании к себе.

Ранее шахматист, который сейчас выступает на чемпионате США в Сент-Луисе, стал фигурантом расследования сайта Chess.com. Утверждалось, что Ниманн, вероятно, жульничал в более чем 100 онлайн-партиях.

– Как выглядит обычный день Ханса Ниманна, когда вы готовитесь к играм? Чем вы еще занимаетесь здесь [в Сент-Луисе]?

– У меня уже было несколько сталкеров (сталкинг – форма нежелательного навязчивого внимания к человеку – Sports.ru), поэтому не хотелось бы рассказывать.

Не хочу, чтобы папарацци или [онлайн-таблоид] TMZ получили информацию о моем местонахождении в конкретное время, так что я оставлю это при себе.

– Надеваете очки или шляпу, когда выходите на улицу?

– На самом деле нет, но шляпа может помочь, потому что прическа, как правило, выдает меня. И стоит сказать, что бывает трудно даже заказывать еду, – сказал Ниманн.

В частности, по словам шахматиста, его узнали в одном из заведений, которое он посещает во время турнира.

«Давайте просто скажу, что я делал заказ и парень ответил мне: «Этот заказ говорит сам за себя» (ранее Ниманн в нескольких интервью использовал фразу «шахматы говорят сами за себя» – Sports.ru).

Поэтому я не слишком доволен тем фактом, что не могу сделать заказ без лишнего внимания», – добавил Ниманн.

Ниманн о скандале с читерством: «Я не отступлю и буду показывать лучшую игру, несмотря на давление. Шахматы говорят сами за себя – все, что я могу сказать»

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