Кубок наций. Россия сыграла вничью с Китаем и встретится со сборной мира

Сегодня проходят очередные партии в рамках онлайн-турнира ФИДЕ по шахматам «Кубок наций». Сборная России сыграла вничью с Китаем и встретится со Сборной остального мира.
Кубок наций
3 тур
Китай – Россия – 2:2
Лижэнь Дин – Ян Непомнящий – 1:0
Владислав Артемьев – Вэй И – 1:0
Юй Янъи – Сергей Карякин – 0,5:0,5
Александра Горячкина – Цзюй Вэньцзюнь – 0,5:0,5
Индия – Европа – 1,5:2,5
США – Сборная остального мира – 2,5:1,5
4 тур
Начало – 17.45 по московскому времени
Россия – Сборная остального мира
Европа – США
Китай – Индия
Турнирное положение: Китай – 8 очков, США – 7,5, Европа – 5,5, Россия, Сборная остального мира, Индия – по 5.
ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проходит в онлайн-формате. На первом этапе команды играют друг против друга дважды по круговой системе.
Две сильнейшие команды после 10 туров выходят в суперфинальный матч. Если суперфинал завершается вничью, побеждает команда, занявшая первое место на групповом этапе.