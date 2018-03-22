Кубок наций. Россия сыграла вничью с Китаем и встретится со сборной мира

Теги результаты сборная России Сергей Карякин Ян Непомнящий сборная Китая сборная России жен сборная Китая жен сборная Индии сборная Индии жен сборная США сборная США жен Цзюй Вэньцзюнь Лижэнь Дин Александра Горячкина Юй Янъи Вэй И Владислав Артемьев Кубок наций Шахматы

Сегодня проходят очередные партии в рамках онлайн-турнира ФИДЕ по шахматам «Кубок наций». Сборная России сыграла вничью с Китаем и встретится со Сборной остального мира.

Кубок наций

3 тур

Китай – Россия – 2:2

Лижэнь ДинЯн Непомнящий – 1:0

Владислав Артемьев – Вэй И – 1:0

Юй Янъи – Сергей Карякин – 0,5:0,5

Александра ГорячкинаЦзюй Вэньцзюнь – 0,5:0,5

Индия – Европа – 1,5:2,5

США – Сборная остального мира – 2,5:1,5

4 тур

Начало – 17.45 по московскому времени

Россия – Сборная остального мира

Европа – США

Китай – Индия

Турнирное положение: Китай – 8 очков, США – 7,5, Европа – 5,5, Россия, Сборная остального мира, Индия – по 5.

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проходит в онлайн-формате. На первом этапе команды играют друг против друга дважды по круговой системе.

Две сильнейшие команды после 10 туров выходят в суперфинальный матч. Если суперфинал завершается вничью, побеждает команда, занявшая первое место на групповом этапе. 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья