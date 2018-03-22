Кубок наций. Россия сыграла вничью с Китаем и встретится со сборной мира

Сегодня проходят очередные партии в рамках онлайн-турнира по шахматам «Кубок наций». Сборная России сыграла вничью с Китаем и встретится со Сборной остального мира.

Кубок наций

3 тур

Китай – Россия – 2:2





– Ян Непомнящий – 1:0

Владислав Артемьев – Вэй И – 1:0

Юй Янъи – – 0,5:0,5

– – 0,5:0,5

Индия – Европа – 1,5:2,5





США – Сборная остального мира – 2,5:1,5





4 тур

Начало – 17.45 по московскому времени

Россия – Сборная остального мира





Европа – США





Китай – Индия





Турнирное положение: Китай – 8 очков, США – 7,5, Европа – 5,5, Россия, Сборная остального мира, Индия – по 5.

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проходит в онлайн-формате. На первом этапе команды играют друг против друга дважды по круговой системе.

Две сильнейшие команды после 10 туров выходят в суперфинальный матч. Если суперфинал завершается вничью, побеждает команда, занявшая первое место на групповом этапе.