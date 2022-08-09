Дворкович об отказе Карлсена от матча за шахматную корону: «Это не девальвирует звание чемпиона мира. Интерес к матчу все равно будет большой»

Теги ФИДЕ Магнус Карлсен Ян Непомнящий Аркадий Дворкович матч на первенство мира Шахматы

Глава Международной федерации шахмат (ФИДЕАркадий Дворкович поделился мнением об отказе Магнуса Карлсена играть матч за шахматную корону с Яном Непомнящим.

– Общаетесь ли вы с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном?

– Общаемся, но редко. Общаемся уважительно, нормально, позитивно.

– Он ранее заявил, что не намерен играть матч с претендентом Яном Непомнящим. Каковы шансы на его участие в борьбе за шахматную корону?

– В этот раз маловероятно, но я считаю, что есть хороший шанс, что он вернется. После какого-то перерыва.

– Не повторится ли вариант Роберта Фишера, который в 1975 году отказался играть матч за чемпионство?

– Карлсен, в отличие от Фишера, сказал, что он будет продолжать играть в турнирах. В блицтурнирах, в коммерческих турнирах. Он играет здесь на олимпиаде. Не бросает шахматы в отличие от Фишера, и поэтому шанс, что он вернется, хороший.

– Есть ли даты и место проведения матча за шахматную корону?

– Да. Это, скорее всего, конец весны следующего года. О месте проведения ведутся переговоры. Я не могу пока их назвать, но есть пара вариантов. 

– Каков будет призовой фонд этого турнира?

– Не менее €2 млн, как и в прошлый раз.

– Если Карлсен не примет участия в этом матче, не девальвирует ли этот факт звание чемпиона мира по шахматам?

– Не девальвирует. Хотя, конечно, жаль, что он принял это решение. Тем не менее я уверен, что интерес к такому матчу все равно будет большой.

В том числе благодаря огромным шахматным аудиториям в Китае и России, а также в странах, где любят шахматы, в Индии в том числе, – сказал Дворкович.

«Не могу сказать Карлсену: «Леопольд, выходи!». Его решение не моя проблема». Монолог Яна Непомнящего, который снова в шаге от короны

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