Дворкович об отказе Карлсена от матча за шахматную корону: «Это не девальвирует звание чемпиона мира. Интерес к матчу все равно будет большой»

Глава Международной федерации шахмат ( ) поделился мнением об отказе играть матч за шахматную корону с Яном Непомнящим.

– Общаетесь ли вы с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном?

– Общаемся, но редко. Общаемся уважительно, нормально, позитивно.

– Он ранее заявил, что не намерен играть матч с претендентом Яном Непомнящим. Каковы шансы на его участие в борьбе за шахматную корону?

– В этот раз маловероятно, но я считаю, что есть хороший шанс, что он вернется. После какого-то перерыва.

– Не повторится ли вариант Роберта Фишера, который в 1975 году отказался играть матч за чемпионство?

– Карлсен, в отличие от Фишера, сказал, что он будет продолжать играть в турнирах. В блицтурнирах, в коммерческих турнирах. Он играет здесь на олимпиаде. Не бросает шахматы в отличие от Фишера, и поэтому шанс, что он вернется, хороший.

– Есть ли даты и место проведения матча за шахматную корону?

– Да. Это, скорее всего, конец весны следующего года. О месте проведения ведутся переговоры. Я не могу пока их назвать, но есть пара вариантов.

– Каков будет призовой фонд этого турнира?

– Не менее €2 млн, как и в прошлый раз.

– Если Карлсен не примет участия в этом матче, не девальвирует ли этот факт звание чемпиона мира по шахматам?

– Не девальвирует. Хотя, конечно, жаль, что он принял это решение. Тем не менее я уверен, что интерес к такому матчу все равно будет большой.

В том числе благодаря огромным шахматным аудиториям в Китае и России, а также в странах, где любят шахматы, в Индии в том числе, – сказал Дворкович.

«Не могу сказать Карлсену: «Леопольд, выходи!». Его решение не моя проблема». Монолог Яна Непомнящего, который снова в шаге от короны