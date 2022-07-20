Аркадий Дворкович: «Карлсен заслуживает только уважения со стороны ФИДЕ и всего шахматного сообщества, какое бы решение он ни принял»

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович прокомментировал отказ действующего чемпиона мира от матча за шахматную корону против Яна Непомнящего.

Карлсен, который уже играл с Непомнящим за звание чемпиона мира в прошлом году, заявил, что у него нет мотивации на еще один матч.

«Магнус Карлсен заслуживает только уважения со стороны ФИДЕ и всего шахматного сообщества, какое бы решение он ни принял относительно своей карьеры. Немногие люди могут понять и оценить огромные потери, на которые приходится идти, чтобы сыграть в пяти матчах за титул.

Многие великие чемпионы в разных видах спорта испытали нечто подобное: с годами все труднее найти мотивацию тренироваться и соревноваться на самом высоком уровне, а ощущения от награды за победу уже не так сильны, как впервые.

Мы надеялись, что после заслуженного отдыха Магнус посмотрит на это по-другому. Такие легенды спорта, как он, всегда стремятся к новым целям и рекордам.

Он все еще молод и, возможно, мог бы добавить больше классических титулов к своей уже выдающейся карьере, так как он обязательно попробует себя в рапиде и блице, которые предпочитает.

С тех пор, как он впервые публично выразил свои сомнения, ФИДЕ была открыта для диалога и рассмотрения конкретных предложений по изменению формата матча. Некоторые из этих идей обсуждались в мае с Карлсеном и другими топ-игроками, а в Мадриде у нас была встреча, на которой все проблемы обсуждались открыто и подробно. Увы, он не передумал.

Его решение не защищать свой титул, несомненно, стало разочарованием для болельщиков и оставило в нас пустоту.

Но шахматы сейчас сильнее, чем когда-либо – отчасти благодаря Магнусу – и матчи на первенство мира, одна из самых давних и уважаемых традиций в мире спорта, будут продолжаться», – цитирует Дворковича сайт ФИДЕ.

«Нет никакого желания играть, я не выйду на матч». Карлсен отказался от поединка с Непомнящим за шахматную корону – и что теперь?