Аркадий Дворкович: «Карлсен заслуживает только уважения со стороны ФИДЕ и всего шахматного сообщества, какое бы решение он ни принял»

Теги ФИДЕ Магнус Карлсен Ян Непомнящий Аркадий Дворкович матч на первенство мира Шахматы

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович прокомментировал отказ действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена от матча за шахматную корону против Яна Непомнящего.

Карлсен, который уже играл с Непомнящим за звание чемпиона мира в прошлом году, заявил, что у него нет мотивации на еще один матч.

«Магнус Карлсен заслуживает только уважения со стороны ФИДЕ и всего шахматного сообщества, какое бы решение он ни принял относительно своей карьеры. Немногие люди могут понять и оценить огромные потери, на которые приходится идти, чтобы сыграть в пяти матчах за титул.

Многие  великие чемпионы в разных видах спорта испытали нечто подобное: с годами все труднее найти мотивацию тренироваться и соревноваться на самом высоком уровне, а ощущения от награды за победу уже не так сильны, как впервые. 

Мы надеялись, что после заслуженного отдыха Магнус посмотрит на это по-другому. Такие легенды спорта, как он, всегда стремятся к новым целям и рекордам.

Он все еще молод и, возможно, мог бы добавить больше классических титулов к своей уже выдающейся карьере, так как он обязательно попробует себя в рапиде и блице, которые предпочитает. 

С тех пор, как он впервые публично выразил свои сомнения, ФИДЕ была открыта для диалога и рассмотрения конкретных предложений по изменению формата матча. Некоторые из этих идей обсуждались в мае с Карлсеном и другими топ-игроками, а в Мадриде у нас была встреча, на которой все проблемы обсуждались открыто и подробно. Увы, он не передумал.

Его решение не защищать свой титул, несомненно, стало разочарованием для болельщиков и оставило в нас пустоту.

Но шахматы сейчас сильнее, чем когда-либо – отчасти благодаря Магнусу – и матчи на первенство мира, одна из самых давних и уважаемых традиций в мире спорта, будут продолжаться», – цитирует Дворковича сайт ФИДЕ.

«Нет никакого желания играть, я не выйду на матч». Карлсен отказался от поединка с Непомнящим за шахматную корону – и что теперь?

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