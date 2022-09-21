Сергей Карякин: «Карлсен сейчас явно не в своей тарелке, похоже на эмоциональный срыв. Отправная точка – отказ от матча за корону»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением о психологическом состоянии Магнуса Карлсена в настоящее время.

– Что творится с Карлсеном?

– Похоже на эмоциональный срыв. Уже два месяца все терзают его одним вопросом – почему отказался от матча на первенство мира? Это давит психологически.

Магнусу не дают играть в свое удовольствие. А дальше странная история с американским гроссмейстером Хансом Ниманном, которого уже дважды ловили на читерстве в онлайн-турнирах...

– В Сент-Луисе Карлсен сенсационно ему проиграл. А через две недели при новой встрече с Ниманном на онлайн-турнире устроил демарш. Сделал два хода и сдался, сразу выключив камеру.

– Со стороны трудно понять, что произошло. Если говорить непосредственно о партии в Сент-Луисе, у меня до сих пор нет ответа на вопрос, что это было.

Да, Карлсен играл плохо, а Ниманн – великолепно. Но в компьютерных ли подсказках дело? Или просто Магнус встал не с той ноги?

– Вопросы, вопросы...

– Магнус сейчас явно не в своей тарелке. Отправная точка – отказ от матча за корону. С одной стороны, его можно понять. Сыграл уже пять матчей на первенство мира, вымотался и хочет передохнуть. О чем постоянно говорит в интервью.

– А с другой стороны?

– Я бы так не поступил. Чемпион мира обязан защищать титул. Нельзя отдавать его без борьбы. Думаю, внутренние переживания Магнуса связаны именно с этим. И накладывают отпечаток на его поведение.

– Каким видите будущее Карлсена?

– Полагаю, в ближайшие годы он будет просто участвовать в турнирах, получать удовольствие. Следующий претендентский цикл вряд ли ему интересен – не для того отказывался от короны, чтобы так быстро начинать за нее борьбу. Но потом, наверное, вернется.

– В одном из последних интервью Магнус заявил, что его главная цель в шахматах – достичь рейтинга 2900.

– А вот это утопия. Я безмерно уважаю Карлсена, он великий шахматист. Но 2900 – нереальная цифра. За гранью человеческих возможностей! – сказал Карякин.

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