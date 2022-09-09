Grand Chess Tour. Сент-Луис. 7-й тур. Непомнящий сыграет с Мамедьяровым, Ниманн против Вашье-Лаграва и другие партии

В Сент-Луисе проходит пятый этап серии Grand Chess Tour по шахматам. В седьмом туре россиянин сыграет с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым.

Норвежец Магнус Карлсен снялся с турнира после третьего матча.

Grand Chess Tour

5-й этап

Sinquefield Cup

Сент-Луис, США

7-й тур

Начало партий – 21.00 по московскому времени.

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Ян Непомнящий (Россия)

Леньер Домингес (США) – Алиреза Фируджа (Франция)

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Ханс Ниманн (США)

Фабиано Каруана (США) – Левон Аронян (США)

Турнирное положение: Со – 4, Непомнящий, Фируджа, Каруана – по 3, Ниманн, Аронян, Домингес – по 2,5, Вашье-Лаграв – 2, Мамедьяров – 1,5.