Grand Chess Tour. Сент-Луис. 7-й тур. Непомнящий сыграет с Мамедьяровым, Ниманн против Вашье-Лаграва и другие партии

В Сент-Луисе проходит пятый этап серии Grand Chess Tour по шахматам. В седьмом туре россиянин Ян Непомнящий сыграет с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым.
Норвежец Магнус Карлсен снялся с турнира после третьего матча.
Grand Chess Tour
5-й этап
Sinquefield Cup
Сент-Луис, США
7-й тур
Начало партий – 21.00 по московскому времени.
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Ян Непомнящий (Россия)
Леньер Домингес (США) – Алиреза Фируджа (Франция)
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Ханс Ниманн (США)
Фабиано Каруана (США) – Левон Аронян (США)
Турнирное положение: Со – 4, Непомнящий, Фируджа, Каруана – по 3, Ниманн, Аронян, Домингес – по 2,5, Вашье-Лаграв – 2, Мамедьяров – 1,5.