Grand Chess Tour. Сент-Луис. 5-й тур. Непомнящий сыграет с Вашье-Лагравом, Домингес против Ниманна, другие партии

В Сент-Луисе проходит пятый этап серии Grand Chess Tour по шахматам. В пятом туре россиянин встретится с французом Максимом Вашье-Лагравом.

Норвежец Магнус Карлсен снялся с турнира.

5-й этап

Сент-Луис, США

5-й тур

Начало партий – 21:00 по московскому времени.

(Азербайджан) – (США)

Леньер Домингес (США) – Ханс Ниманн (США)

(Франция) – Магнус Карлсен (Норвегия) – норвежец снялся с турнира

(США) – (США)

(Франция) – Ян Непомнящий (Россия)

Турнирное положение: Ниманн – 3, Со – 2,5, Непомнящий, Мамедьяров, Домингес, Фируджа, Каруана – по 2, Карлсен, Вашье-Лаграв, Аронян – по 1,5.