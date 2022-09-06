Grand Chess Tour. Сент-Луис. 5-й тур. Непомнящий сыграет с Вашье-Лагравом, Домингес против Ниманна, другие партии

Теги результаты Левон Аронян Шахрияр Мамедьяров Ян Непомнящий Фабиано Каруана Максим Вашье-Лаграв Уэсли Со Sinquefield Cup Grand Chess Tour Алиреза Фируджа Шахматы

В Сент-Луисе проходит пятый этап серии Grand Chess Tour по шахматам. В пятом туре россиянин Ян Непомнящий встретится с французом Максимом Вашье-Лагравом. 

Норвежец Магнус Карлсен снялся с турнира. 

Grand Chess Tour

5-й этап

Sinquefield Cup

Сент-Луис, США

5-й тур

Начало партий – 21:00 по московскому времени.

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Фабиано Каруана (США) 

Леньер Домингес (США) – Ханс Ниманн (США)

Алиреза Фируджа (Франция) – Магнус Карлсен (Норвегия) – норвежец снялся с турнира

Уэсли Со (США) – Левон Аронян (США) 

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Ян Непомнящий (Россия) 

Турнирное положение: Ниманн – 3, Со – 2,5, Непомнящий, Мамедьяров, Домингес, Фируджа, Каруана – по 2, Карлсен, Вашье-Лаграв, Аронян – по 1,5.

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