Grand Chess Tour. Сент-Луис. 5-й тур. Непомнящий сыграет с Вашье-Лагравом, Домингес против Ниманна, другие партии

В Сент-Луисе проходит пятый этап серии Grand Chess Tour по шахматам. В пятом туре россиянин Ян Непомнящий встретится с французом Максимом Вашье-Лагравом.
Норвежец Магнус Карлсен снялся с турнира.
5-й этап
Сент-Луис, США
5-й тур
Начало партий – 21:00 по московскому времени.
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Фабиано Каруана (США)
Леньер Домингес (США) – Ханс Ниманн (США)
Алиреза Фируджа (Франция) – Магнус Карлсен (Норвегия) – норвежец снялся с турнира
Уэсли Со (США) – Левон Аронян (США)
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Ян Непомнящий (Россия)
Турнирное положение: Ниманн – 3, Со – 2,5, Непомнящий, Мамедьяров, Домингес, Фируджа, Каруана – по 2, Карлсен, Вашье-Лаграв, Аронян – по 1,5.