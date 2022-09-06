Накамура о том, что Карлсен снялся с этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе: «Он не стал бы этого делать, если бы не был твердо убежден, что Ниманн жульничает»

Американский гроссмейстер высказался о том, что Ханса Ниманна подозревают в жульничестве.

Ранее действующий чемпион мира Магнус Карлсен снялся с этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе. Это может быть связано с подозрениями в жульничестве в адрес Ниманна, который обыграл норвежца.

«Вероятно, это то, чего мне не следовало бы говорить, но я все равно скажу. Был период более 6 месяцев, когда Ханс не играл ни в каких турнирах с призовыми на Chess.com. Это единственное, что я собираюсь сказать на эту тему», – сказал Накамура в стриме на Twitch.

Касательно слухов о том, что Ниманна уличили в жульничестве на Chess.com, Накамура добавил, что «это даже не обсуждается, это известный факт».

Накамура также отреагировал на разбор Ниманном его игры против Алирезы Фируджи, назвав Ханса игроком, уровень которого соответствует рейтингу 2500-2600.

«Это действительно странно. Этот анализ не является анализом уровня 2700», – отметил Накамура.

«То, что Магнус снялся, по-моему, просто говорит о том, что он считает (Ханса) обманщиком. Магнус никогда бы так не поступил, он просто так не поступает. Он непревзойденный соперник, он чемпион мира. Он не стал бы этого делать, если бы не был твердо убежден, что Ханс жульничает», – заключил он.

Магнус Карлсен мог сняться с этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе из-за подозрений в жульничестве соперника, который его обыграл