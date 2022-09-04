Grand Chess Tour. Сент-Луис. 3-й тур. Непомнящий встретится с Домингесом, Карлсен сыграет с Ниманном и другие партии

В Сент-Луисе проходит пятый этап серии Grand Chess Tour по шахматам. В третьем туре россиянин сыграет с американцем Леньером Домингесом.

Grand Chess Tour

5-й этап

Sinquefield Cup

Сент-Луис, США

3-й тур

Начало – 21:00 по московскому времени

Леньер Домингес (США) – Ян Непомнящий (Россия)

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – (Франция)

Алиреза Фируджа (Франция) – (США)

(Норвегия) – Ханс Ниманн (США)

Уэсли Со (США) – (США)

Турнирное положение: Карлсен, Ниманн – 1,5, Непомнящий, Со, Домингес, Вашье-Лаграв, Каруана, Аронян – по 1, Фируджа, Мамедьяров – по 0,5.