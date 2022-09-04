Grand Chess Tour. Сент-Луис. 3-й тур. Непомнящий встретится с Домингесом, Карлсен сыграет с Ниманном и другие партии

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В Сент-Луисе проходит пятый этап серии Grand Chess Tour по шахматам. В третьем туре россиянин Ян Непомнящий сыграет с американцем Леньером Домингесом.

Grand Chess Tour

5-й этап

Sinquefield Cup

Сент-Луис, США

3-й тур

Начало – 21:00 по московскому времени

Леньер Домингес (США) – Ян Непомнящий (Россия)

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Алиреза Фируджа (Франция) – Левон Аронян (США)

Магнус Карлсен (Норвегия) – Ханс Ниманн (США)

Уэсли Со (США) – Фабиано Каруана (США)

Турнирное положение: Карлсен, Ниманн – 1,5, Непомнящий, Со,  Домингес, Вашье-Лаграв, Каруана, Аронян – по 1, Фируджа, Мамедьяров – по 0,5.

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