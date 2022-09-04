Grand Chess Tour. Сент-Луис. 3-й тур. Непомнящий встретится с Домингесом, Карлсен сыграет с Ниманном и другие партии

В Сент-Луисе проходит пятый этап серии Grand Chess Tour по шахматам. В третьем туре россиянин Ян Непомнящий сыграет с американцем Леньером Домингесом.
Grand Chess Tour
5-й этап
Sinquefield Cup
Сент-Луис, США
3-й тур
Начало – 21:00 по московскому времени
Леньер Домингес (США) – Ян Непомнящий (Россия)
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)
Алиреза Фируджа (Франция) – Левон Аронян (США)
Магнус Карлсен (Норвегия) – Ханс Ниманн (США)
Уэсли Со (США) – Фабиано Каруана (США)
Турнирное положение: Карлсен, Ниманн – 1,5, Непомнящий, Со, Домингес, Вашье-Лаграв, Каруана, Аронян – по 1, Фируджа, Мамедьяров – по 0,5.