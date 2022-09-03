Grand Chess Tour. Сент-Луис. Непомнящий проиграл Карлсену и другие результаты

В Сент-Луисе стартовал пятый этап Grand Chess Tour. В первом туре российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл 16-му чемпиону мира Магнусу Карлсену.
5-й этап
Сент-Луис, США
1-й тур
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Уэсли Со (США) – 0,5:0,5
Леньер Домингес (США) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 0,5:0,5
Алиреза Фируджа (Франция) – Фабиано Каруана (США) – 0,5:0,5
Магнус Карлсен (Норвегия) – Ян Непомнящий (Россия) – 1:0
Ханс Ниманн (США) – Левон Аронян (США) – 0,5:0,5
Турнирное положение: Карлсен – 1, Мамедьяров, Со, Домингес, Вашье-Лаграв, Фируджа, Каруана, Ниманн, Аронян – по 0,5, Непомнящий – 0.