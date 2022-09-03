Grand Chess Tour. Сент-Луис. Непомнящий проиграл Карлсену и другие результаты

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В Сент-Луисе стартовал пятый этап Grand Chess Tour. В первом туре российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл 16-му чемпиону мира Магнусу Карлсену.

Grand Chess Tour

5-й этап

Сент-Луис, США

1-й тур

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Уэсли Со (США) – 0,5:0,5

Леньер Домингес (США) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 0,5:0,5

Алиреза Фируджа (Франция) – Фабиано Каруана (США) – 0,5:0,5

Магнус Карлсен (Норвегия) – Ян Непомнящий (Россия) – 1:0

Ханс Ниманн (США) – Левон Аронян (США) – 0,5:0,5

Турнирное положение: Карлсен – 1, Мамедьяров, Со,  Домингес, Вашье-Лаграв, Фируджа, Каруана, Ниманн, Аронян – по 0,5, Непомнящий – 0.

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