Непомнящий о поражении от Карлсена: «Психологией» назвали мелкие факторы, о которых люди не могли знать. Если не можешь что-то объяснить – списывай на психологию»

Российский гроссмейстер рассказал об ошибках, которые допустил при подготовке к матчу за шахматную корону против в декабре 2021-го.

«Главное мое богатство после чемпионского матча – это опыт.

Очень много ошибок допустил в подготовке. Основная – я устал еще до того, как матч начался. Подготовка обязана быть сложной, изматывающей, иначе не бывает. Но важно вовремя себя остановить, чтобы была свежесть. Всю основную работу нужно делать прилично заранее. Тогда у меня шахматная часть закончилась меньше чем за неделю до первой партии, а это очень мало.

Лучше прекратить играть в шахматы недели за две-три. Есть масса способов отдохнуть: море, горы, что угодно. Наверное, полноценного отпуска не получится, все равно мысли будут о матче. Но закапываться в дебри дебютных вариантов в этот период я точно не стану. И еще играть тренировочные партии десятками, как я это делал. Я тогда сыграл за один сбор в разы больше партий, чем за иной турнир. Это ненормально.

Еще один важный аспект — физическая подготовка. Спорт помогает лучше переносить стресс, но при этом сам спорт не должен становиться стрессом. В моем случае так и произошло. Например, я люблю футбол и до пандемии регулярно играл, но с началом карантина перешел на менее активный образ жизни. Когда нельзя выйти из дома, сложно поддерживать форму, тем более я в целом не суперспортсмен.

В подготовке к матчу я резко взялся за себя: ежедневно тренировался, похудел килограммов на 10. С одной стороны, результат несомненно был положительным, но с другой – возможно, по ходу матча негативный эффект от полученного стресса перевесил. Все хорошо в меру.

Чемпионский матч — это только процентов на 50 про шахматы. Все остальное — тьма разных мелочей, каждая из которых дает полпроцента успеха, но в сумме они становятся очень весомыми, если не решающими.

Например, как хорошо играть в шахматы, если не спать ночью? А я на всем протяжении матча засыпал только под утро на час-полтора. Наверное, это стресс, адреналин. Одну ночь не спишь — ничего страшного, две — тоже, но когда это продолжается, то голова в какой-то момент просто отключается.

Это хорошо видно, начиная с шестой партии и особенно после. Там пошли зевки в один-два хода, которые люди потом долго смаковали. Ретроспективно понимаю, что лучше было бы выпить снотворное. Но тогда казалось, что оно будет меня тормозить, к тому же не все препараты разрешены.

Или еще пример: первые пару туров мы играли в свежевыкрашенном помещении. Конструкция куба была завершена буквально накануне вечером перед началом матча. Кто жил в доме в процессе ремонта, поймет, о чем я говорю. Четыре часа дышать клеем и краской — так себе удовольствие. Понятно, что мы с Магнусом были в равных условиях, но я ощущал сильный дискомфорт. Возможно, это тоже привело к проблемам со сном.

Вообще, мне всегда казалось, что психологическая устойчивость и в целом спокойное отношение к жизни — моя сильная сторона. Но общественность решила иначе. «Психологией» назвали все эти мелкие факторы, о которых люди не могли знать. Такой подход: если не можешь что-то объяснить или не понимаешь, списывай это на психологию», – сказал Непомнящий.

«Не могу сказать Карлсену: «Леопольд, выходи!». Его решение не моя проблема». Монолог Яна Непомнящего, который снова в шаге от короны