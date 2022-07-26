Гендиректор ФИДЕ: «Если Непомнящий или Дин не сможет играть в матче на первенство мира, его заменит шахматист, занявший третье место в турнире претендентов»

Теги ФИДЕ Эмиль Сутовский Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Генеральный директор Международной шахматной федерации (FIDE) Эмиль Сутовский сообщил, что матч за шахматную корону между Яном Непомнящим и Лижэнь Дином запланирован на весну 2023 года. 

«Матч Непомнящий — Дин запланирован на апрель–май 2023 года. Если кто-то из них не захочет или не сможет играть, его заменит шахматист, занявший третье место в турнире претендентов (азербайджанец Теймур Раджабов).

Если потребуется дальнейшая замена, ее проведут в соответствии с рейтингом на январь 2023 года», — написал Сутовский в соцсети. 

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