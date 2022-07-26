Гендиректор ФИДЕ: «Если Непомнящий или Дин не сможет играть в матче на первенство мира, его заменит шахматист, занявший третье место в турнире претендентов»

Генеральный директор Международной шахматной федерации (FIDE) Эмиль Сутовский сообщил, что матч за шахматную корону между Яном Непомнящим и Лижэнь Дином запланирован на весну 2023 года.

«Матч Непомнящий — Дин запланирован на апрель–май 2023 года. Если кто-то из них не захочет или не сможет играть, его заменит шахматист, занявший третье место в турнире претендентов (азербайджанец ).

Если потребуется дальнейшая замена, ее проведут в соответствии с рейтингом на январь 2023 года», — написал Сутовский в соцсети.