Дмитрий Песков: «Россия приветствовала бы проведение части матча за шахматную корону в России. Но решение за ФИДЕ»

, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, заявил, что Россия готова принять часть матча за шахматную корону.

Матч между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем пройдет в начале 2023 года. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался от участия.

«Россия приветствовала бы проведение части матча за мировую шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем в России, но решение за , – сказал Песков, который является председателем попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР).

Глава Федерации шахмат России: «Хотелось бы, чтобы матч за звание чемпиона мира прошел наполовину в Москве, наполовину в Китае»