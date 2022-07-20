Дмитрий Песков: «Россия приветствовала бы проведение части матча за шахматную корону в России. Но решение за ФИДЕ»

Теги ФИДЕ Владимир Путин Ян Непомнящий матч на первенство мира Дмитрий Песков Лижэнь Дин ФШР Шахматы

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, заявил, что Россия готова принять часть матча за шахматную корону. 

Матч между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем пройдет в начале 2023 года. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался от участия.

«Россия приветствовала бы проведение части матча за мировую шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем в России, но решение за ФИДЕ», – сказал Песков, который является председателем попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР).

Глава Федерации шахмат России: «Хотелось бы, чтобы матч за звание чемпиона мира прошел наполовину в Москве, наполовину в Китае»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные