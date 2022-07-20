«Мне кажется, Карлсен тянет время. Хочет дождаться выборов президента ФИДЕ – тогда будет принимать окончательное решение». Шипов об отказе норвежца играть с Непомнящим

Российский гроссмейстер Сергей Шипов считает, что отказ норвежца Магнуса Карлсена от матча за звание чемпиона мира не является окончательным.

Ранее Карлсен объяснил, что не будет играть за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего из-за отсутствия мотивации.

«Мне кажется, в нынешней ситуации Магнус просто тянет время. Он хочет дождаться выборов президента ФИДЕ (сейчас организацию возглавляет россиянин Аркадий Дворкович – Sports.ru), которые состоятся через две недели в Ченнаи. Очень может быть, что те люди, с которыми он разговаривает сейчас, после 10 августа не будут иметь никакой власти. Тогда уже он будет принимать окончательное решение.

Вообще Карлсену международная федерация не очень-то нужна. Его положение таково, что он действительно может диктовать свои условия и без его участия матч за первенство мира, откровенно говоря, будет выглядеть очень слабо.

И спонсоры от этого матча отвернутся, это будет крайне негативное развитие событий. Все будут прекрасно понимать, что Магнус остается сильнейшим шахматистом мира, а у новоиспеченного чемпиона, будь то у Яна или Дин Лижэня, не будет такого авторитета. Поэтому Магнуса будут упрашивать до последнего, это будут делать уже новые люди после выборов.

Надеюсь, Дворкович останется президентом, но его окружение кардинально поменяется. Сейчас уважение к международной федерации, мягко говоря, плачевное, есть внутренние конфликты и раздоры, в том числе на политической почве. Так что здесь надо только подождать», – сказал Шипов.

«Нет никакого желания играть, я не выйду на матч». Карлсен отказался от поединка с Непомнящим за шахматную корону – и что теперь?