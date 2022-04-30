Непомнящий занимает 7-е место в рейтинге ФИДЕ, Карякин – 17-е, Карслен лидирует

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занимает седьмое место в обновленном рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Всего в топ-30 входят семь шахматистов из России. Лидирует действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.
Рейтинг ФИДЕ
30 апреля
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2864
2. Лижэнь Дин (Китай) – 2806
3. Алиреза Фиружа (Франция) – 2804
4. Фабиано Каруана (США) – 2786
5. Уэсли Со (США) – 2776
6. Рихард Раппорт (Венгрия) – 2776
7. Ян Непомнящий (Россия) – 2773
8. Хикару Накамура (США) – 2766
9. Левон Аронян (США) – 2765
10. Аниш Гири (Нидерланды) – 2761...
17. Сергей Карякин (Россия) – 2747...
19. Александр Грищук (Россия) – 2742...
21. Дмитрий Андрейкин (Россия) – 2729...
24. Никита Витюгов (Россия) – 2722...
29. Андрей Есипенко (Россия) – 2709
30. Евгений Томашевский (Россия) – 2708