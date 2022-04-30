Непомнящий занимает 7-е место в рейтинге ФИДЕ, Карякин – 17-е, Карслен лидирует

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занимает седьмое место в обновленном рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Всего в топ-30 входят семь шахматистов из России. Лидирует действующий чемпион мира норвежец .

Рейтинг ФИДЕ

30 апреля

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2864

2. Лижэнь Дин (Китай) – 2806

3. Алиреза Фиружа (Франция) – 2804

4. Фабиано Каруана (США) – 2786

5. Уэсли Со (США) – 2776

6. Рихард Раппорт (Венгрия) – 2776

7. (Россия) – 2773

8. Хикару Накамура (США) – 2766

9. (США) – 2765

10. Аниш Гири (Нидерланды) – 2761...

17. (Россия) – 2747...

19. (Россия) – 2742...

21. Дмитрий Андрейкин (Россия) – 2729...

24. Никита Витюгов (Россия) – 2722...

29. Андрей Есипенко (Россия) – 2709

30. Евгений Томашевский (Россия) – 2708