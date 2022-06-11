Михаил Кобалия: «Вопрос, который я планирую поднять на Ассамблее ФИДЕ, – обоснованность спортивных санкций, который вводятся по политическим мотивам»

Старший тренер юношеской сборной России Михаил Кобалия будет представлять Россию на генеральной ассамблее Международной шахматной федерации ( ).

Он намерен поднять вопрос о справедливости санкций в отношении страны.

«Вопрос, который я планирую поднять на Ассамблее, – это справедливость и обоснованность спортивных санкций, который вводятся по политическим мотивам.

Считаю, что этот важный вопрос должен решаться в открытой дискуссии. Как многолетний тренер юношеской сборной России я знаю, насколько санкции могут быть чувствительны и для роста юных спортсменов, и для профессионалов, и особенно – для социально незащищенных групп шахматистов, таких как ветераны и инвалиды.

Рассчитываю, что представители шахматного мира смогут выработать деполитизированный подход к решению этого вопроса», – цитирует Кобалия сайт Федерации шахмат России.