Михаил Кобалия: «Вопрос, который я планирую поднять на Ассамблее ФИДЕ, – обоснованность спортивных санкций, который вводятся по политическим мотивам»

Теги ФИДЕ сборная России Михаил Кобалия Шахматы

Старший тренер юношеской сборной России Михаил Кобалия будет представлять Россию на генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Он намерен поднять вопрос о справедливости санкций в отношении страны. 

«Вопрос, который я планирую поднять на Ассамблее, – это справедливость и обоснованность спортивных санкций, который вводятся по политическим мотивам.

Считаю, что этот важный вопрос должен решаться в открытой дискуссии. Как многолетний тренер юношеской сборной России я знаю, насколько санкции могут быть чувствительны и для роста юных спортсменов, и для профессионалов, и особенно – для социально незащищенных групп шахматистов, таких как ветераны и инвалиды.

Рассчитываю, что представители шахматного мира смогут выработать деполитизированный подход к решению этого вопроса», – цитирует Кобалия сайт Федерации шахмат России. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные