«Что думают господа из политической организации под названием ФИДЕ, это уже их личное дело». Гроссмейстер Шипов о переходе России в Азиатскую шахматную федерацию

Российский гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал решение Федерации шахмат России вступить в Азиатскую шахматную федерацию.

«Недавно в Словении прошел чемпионат Европы, в котором россияне почти не участвовали. Там для наших шахматистов сделали такие условия, что практически никто не смог доехать. Зато другим странам сделали льготные условие, в итоге из этого чемпионата Европы получился буквально открытый чемпионат Украины.

Если нас там не хотят видеть, мы будем участвовать в других континентальных турнирах. В Азии сейчас шахматы очень поднялись. Это касается не только Китая и Индии, традиционных шахматных стран. Необычайный взлет намечается в Узбекистане, набирает силы Казахстан. У Ирана, Вьетнама и ряда других стран тоже есть серьезные шахматисты.

И с приходом России Азия действительно становится могучим коллективом, который ни в чем не уступает Европе. Для наших шахматистов это просто дополнительная возможность принимать участие в международных соревнованиях.

Что думают по этому поводу господа из политической организации под названием ФИДЕ, это уже их личное дело. Они в последнее время мало занимаются развитием шахмат, в основном занимаются политикой. А наша задача – обеспечить свои шахматистам и командам полноценную шахматную жизнь», – сказал Шипов.

Федерация шахмат России вступит в Азиатскую шахматную федерацию