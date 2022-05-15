ФИДЕ разрешила россиянам выступать под флагом организации до 31 декабря 2022 года

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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать под флагом организации до 31 декабря 2022 года.

Изначально разрешение на участие в международных турнирах для россиян и белорусов действовало до 31 мая.

После истечения этого срока при отсутствии иных обращений игроки будут автоматически возвращены в свои федерации.

Все игроки, которые ранее получили разрешение выступать под флагом федерации, продолжат выступление под флагом ФИДЕ, если не направят запрос на возвращение флага России или Беларуси.

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