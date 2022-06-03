Карякин о медали ордена «За заслуги перед Отечеством»: «Очень приятно получить такую награду. По совокупности достижений она заслуженная»

Теги Владимир Путин Сергей Карякин Политика Шахматы

Гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что считает заслуженной медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее указ о награждении шахматиста подписал президент России Владимир Путин. Карякин получил медаль за заслуги в развитии российского спорта и популяризации шахматного движения.

«Очень приятно получить такую высокую награду. Критики будут говорить, возможно, что она политизирована, но хочу напомнить, что в составе сборной России я выиграл чемпионат мира в командных соревнованиях, и по совокупности достижений она заслуженная.

И спасибо большое нашему президенту за такую высокую оценку моих достижений. Это очень ценно и приятно», – сказал Карякин.

Путин наградил Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

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