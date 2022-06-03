Карякин о медали ордена «За заслуги перед Отечеством»: «Очень приятно получить такую награду. По совокупности достижений она заслуженная»

Гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что считает заслуженной медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее указ о награждении шахматиста подписал президент России Владимир Путин. Карякин получил медаль за заслуги в развитии российского спорта и популяризации шахматного движения.

«Очень приятно получить такую высокую награду. Критики будут говорить, возможно, что она политизирована, но хочу напомнить, что в составе сборной России я выиграл чемпионат мира в командных соревнованиях, и по совокупности достижений она заслуженная.

И спасибо большое нашему президенту за такую высокую оценку моих достижений. Это очень ценно и приятно», – сказал Карякин.

Путин наградил Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени