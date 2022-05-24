Милонов о переходе Кашлинской: «Ни один нормальный человек не будет выступать под польским флагом. Можно было выбрать более приличное государство, Голландские Антилы»

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал переход российской шахматистки в Польшу.

В 2015 году Кашлинская вышла замуж за польского гроссмейстера Радослава Войташека.

«Знаете, лично для себя я никак не могу воспринять такое решение. Ни один нормальный человек не будет выступать под польским флагом, никогда. Можно было выбрать более приличное государство, нейтральное, например: Голландские Антилы, но тут семейная история.

Лично у меня польский флаг, как и Польша, вызывает абсолютное отвращение культурное, как у русского человека. Но в семейные дела влезать не считаю возможным, там своя история.

Вот когда наша фигуристка (Наталья Забияко) убежала в Канаду выступать, вот это проституточный поступок был, подлый, мерзкий и гадкий. Хотя некоторые наши спортсмены ее защищать начали. Но это просто отвратительно, я воспитан в других традициях.

Но тут муж поляк, могу высказать сожаление, но, с другой стороны, оценивать ее выбор не могу. Не буду», – сказал Милонов.