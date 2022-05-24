Милонов о переходе Кашлинской: «Ни один нормальный человек не будет выступать под польским флагом. Можно было выбрать более приличное государство, Голландские Антилы»

Теги Государственная дума Алина Кашлинская Наталья Забияко Виталий Милонов Радослав Войташек Шахматы

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал переход российской шахматистки Алины Кашлинской в Польшу.

В 2015 году Кашлинская вышла замуж за польского гроссмейстера Радослава Войташека.

«Знаете, лично для себя я никак не могу воспринять такое решение. Ни один нормальный человек не будет выступать под польским флагом, никогда. Можно было выбрать более приличное государство, нейтральное, например: Голландские Антилы, но тут семейная история.

Лично у меня польский флаг, как и Польша, вызывает абсолютное отвращение культурное, как у русского человека. Но в семейные дела влезать не считаю возможным, там своя история.

Вот когда наша фигуристка (Наталья Забияко) убежала в Канаду выступать, вот это проституточный поступок был, подлый, мерзкий и гадкий. Хотя некоторые наши спортсмены ее защищать начали. Но это просто отвратительно, я воспитан в других традициях.

Но тут муж поляк, могу высказать сожаление, но, с другой стороны, оценивать ее выбор не могу. Не буду», – сказал Милонов.

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