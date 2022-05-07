Андрей Филатов: «Авербах всегда служил примером преданности своему делу, профессии и вдохновлял многие поколения спортсменов»

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов выразил соболезнования в связи с кончиной старейшего гроссмейстера мира Юрия Авербаха.

Сегодня стало известно о смерти Авербаха на 101-м году жизни.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Юрия Львовича Авербаха. Он прожил очень долгую, насыщенную событиями жизнь и оставил заметный след в истории шахмат.

Юрий Авербах всегда служил примером преданности своему делу, своей профессии и вдохновлял многие поколения спортсменов.

Мы гордимся знакомством и многолетним сотрудничеством с ним. Светлая память», – сказал Филатов.