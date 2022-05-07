Карпов об Авербахе: «Это был человек с мировым именем. Он посвятил жизнь просветительской деятельности, будучи знатоком истории шахмат и теории эндшпиля»

12-й чемпион мира по шахматам выразил соболезнования в связи со смертью старейшего гроссмейстера мира Юрия Авербаха.

Авербах скончался 7 мая на 101-м году жизни.

«В первую очередь, соболезнования родным и особенно дочери, которая активно за ним ухаживала последние годы.

Конечно, Юрий Львович удивил весь мир, в таком возрасте дважды переболев коронавирусом. Недавно как раз общался со знакомым, который поддерживал с ним связь. Тот бы поражен, в какой хорошей форме Авербах после болезни.

Совсем недавно праздновали его столетие, и в таком возрасте в любой момент может что-то такое произойти. Хотя для меня это известие очень неожиданное. Казалось, что у него еще есть запас активности.

Это был человек с мировым именем. Его карьера как шахматиста длилась не очень долго – возможно, спортивного характера не хватало. Но при этом он посвятил жизнь просветительской деятельности, будучи знатоком истории шахмат и теории эндшпиля.

Активно ездил по миру, участвовал в конференциях, читал лекции, написал кучу работ. Возглавлял несколько журналов, был общественным деятелем. Безусловно, его будет не хватать», – сказал Карпов.