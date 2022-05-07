Жуков об Авербахе: «Это был один из самых уважаемых шахматистов. Знаменитый знаток эндшпиля, все учили окончание игры по его учебникам»

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Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказал мнение, что со смертью старейшего гроссмейстера мира Юрия Авербаха ушла целая эпоха шахмат.

Авербах скончался 7 мая на 101-м году жизни.

«Ушла эпоха, это был один из самых уважаемых шахматистов, старейшина. Он ведал музеем в Центральном шахматном клубе, был знаком лично со всеми чемпионами мира, даже довоенных времен, и играл практически со всеми.

Авербах был знаменитым знатоком эндшпиля – все учили окончание игры по учебникам Авербаха, он был и сильным теоретиком, и сильным гроссмейстером. Очень жаль, это действительно была целая эпоха в шахматах», – сказал Жуков. 

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