Жуков об Авербахе: «Это был один из самых уважаемых шахматистов. Знаменитый знаток эндшпиля, все учили окончание игры по его учебникам»

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказал мнение, что со смертью старейшего гроссмейстера мира Юрия Авербаха ушла целая эпоха шахмат.

Авербах скончался 7 мая на 101-м году жизни.

«Ушла эпоха, это был один из самых уважаемых шахматистов, старейшина. Он ведал музеем в Центральном шахматном клубе, был знаком лично со всеми чемпионами мира, даже довоенных времен, и играл практически со всеми.

Авербах был знаменитым знатоком эндшпиля – все учили окончание игры по учебникам Авербаха, он был и сильным теоретиком, и сильным гроссмейстером. Очень жаль, это действительно была целая эпоха в шахматах», – сказал Жуков.