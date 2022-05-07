ФИДЕ выразила соболезнования в связи со смертью Юрия Авербаха

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выразила соболезнования в связи со смертью старейшего гроссмейстера мира Юрия Авербаха.

«Сегодня на 101-м году жизни скончался старейший гроссмейстер мира Юрий Львович Авербах.

Авербах получил звание гроссмейстера в 1952 году. Участник турнира претендентов 1953 года. Победитель чемпионата СССР 1954 года. В 1965 году он стал заслуженным мастером спорта СССР. Был награжден орденом Дружбы народов, медалями «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина».

8 февраля 2022 года Авербаху исполнилось 100 лет.

Международная шахматная федерация выражает соболезнования родным и близким Юрия Львовича», – говорится в сообщении .