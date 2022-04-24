Смагин о ситуации с порталом Chess.com: «Для российских пользователей ничего не меняется. Сейчас есть множество бесплатных платформ»

Российский гроссмейстер, вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин прокомментировал новость о том, что шахматный портал Сhess.com стал недоступен в России.

Согласно сервису Роскомнадзора, ранее были заблокированы две страницы сайта, где публиковалась информация о ситуации на Украине. Доступ к материалам закрыт по требованию Генпрокуратуры от 23 апреля.

«Это не первый шахматный сайт, который блокируется после известных событий. Chess.com – это в первую очередь шахматная платформа, странно, что они решили так политизироваться.

Российский сегмент чрезвычайно важен для портала, так как русскоязычная доля очень велика. На многих других платформах ничего такого не происходило, там до сих пор можно наслаждаться игрой.

С точки зрения возможности поиграть в шахматы, для российских пользователей ничего не меняется. Сейчас есть множество бесплатных платформ, где можно играть, в том числе и российских.

Совершенно непонятно, зачем chess.com все это сделал, абсолютно невынужденная мера, которая ударит по их кошельку», – сказал Смагин.

Шахматный портал Сhess.com стал недоступен в России. Ранее к блокировке сайта призывал Сергей Карякин