Карякин о вступлении России в Азиатскую шахматную федерацию: «Нам не стоит унижаться и просить прощения, мы поступили правильно, что инициируем переход»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поддержал решение Федерации шахмат России о переходе в Азиатскую шахматную федерацию.

«Я думаю, что это абсолютно правильное решение. Посмотрите на политику европейских чиновников по отношению к России во всех видах спорта, не только в шахматах.

Нам не стоит унижаться и просить прощения, и мы поступили правильно, что инициируем переход.

В Индии и Китае, других азиатских странах очень сильная шахматная школа. И допускаю, что скоро мы будем проводить совместные турниры. В сегодняшнем решении я вижу только плюсы», – сказал Карякин.

Федерация шахмат России вступит в Азиатскую шахматную федерацию